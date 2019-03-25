Найден подросток, которого искала брестская милиция

Мальчик уходит из дома не первый раз. Фото: uvd.brest.gov.by

По словам мальчика, ночью он гулял по городу, а днем катался в общественном транспорте

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В Бресте найден 14-летний подросток, который пропал в минувшее воскресенье.

- Сегодня около 14.30 по приметам школьника опознал один из пассажиров рейсового автобуса, следовавшего в сторону парка. Сотрудники милиции его передали родителям. По словам подростка, ночью он гулял по городу, сегодня катался в общественном транспорте, - рассказал belta.by официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.

Это не первый раз, когда мальчик уходит из дома. Правоохранители проведут с ним и его родителями профилактическую беседу. Напомним, подросток 24 марта ушел в неизвестном направлении.