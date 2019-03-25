В Немане утонул 58-летний рыбак из Мостовского района

Мужчину нашли не далеко от берега, но глубина там более 3 метров. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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Трагедия произошла в Мостовском районе, сообщает belta.by со ссылкой на Гродненскую областную организацию спасания на водах.

Местный житель из агрогородка Лунно пошел порыбачить на берег Немана с утра в пятницу, 22 марта. Но родные не дождавшись его возвращения обратились к правоохранителям и в ОСВОД.

Удочку, с которой мужчина отправился на рыбалку, нашли на берегу, а чтобы обнаружить тело погибшего привлекли водолазов. Утонувшего 58-летнего сельчанина нашли в реке всего в нескольких метрах от берега. Пока обстоятельства гибели выясняются, но предварительно, есть версия причины смерти.

– В месте, где погиб житель Лунно, берег резко обрывается, а глубина практически сразу достигает 3 метров и более, – объяснили в ОСВОД Гродненской области.

Это второй случай гибели на воде с начала 2019 года на Гродненщине. Для предотвращения трагических сводок областные спасатели просят родителей быть очень бдительными и провести беседы о безопасности со школьниками особенно в преддверии школьных каникул.