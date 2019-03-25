В Минске задержали музыкантов Вольского, Варашкевича, Войтюшкевича и Аракеляна

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На перекрестке улиц Комсомольской и Революционной в центре Минска задержаны белорусские музыканты, которые собирались исполнить несколько песен в честь Дня Воли.

Музыкантов задержали еще до начала выступления на улице. Примерно в 18.25 на пешеходную улицу приехал синий микроавтобус, и сотрудники милиции в штатском попросили музыкантов пройти внутрь автомобиля.

- Эй, музыканты, пройдемте в микроавтобус, - так обратились к Вольскому и Войтюшкевичу - известным белорусским артистам.

Музыканты Лявон Вольский, Дмитрий Войтюшкевич (в центре) были задержаны для установления личности. Фото: tut.by.

К слову, несколько десятков человек пришли послушать музыкантов 25 марта. Поэтому для этого времени дня и для этой улицы собравшихся было непривычно много.

Видимо поэтому сначала Варашкевича и Аракеляна не заметили, но потом в микроавтобус «пригласили» и их.

- В красной шапочке, идите сюда тоже, - так, например, обратились к саксофонисту Аракеляну.

Задержанных увезли для установления личности в Центральное РУВД столицы.

Собравшиеся на улице, через 10 минут после того как увезли музыкантов, запели «Тры чарапахi». Затем люди спели и другие песни NRM.

Сотрудник милиции объявил в мегафон, что мероприятие является запрещенным и возможно применение силы и спецсредств к собравшимся.