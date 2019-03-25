2019-03-25T20:19:43+03:00
Общество
КП Беларусь

Видеофакт. Минчане спели «Тры чарапахi» после задержания Вольского и других музыкантов NRM

Поющих на улице предупредили, что могут применяться сила и спецсредства
Ирина КОЗЛИКНадежда БУТОВИЧ
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Собравшиеся, едва уехал микроавтобус с задержанными, сами спели песни NRM.Собравшиеся, едва уехал микроавтобус с задержанными, сами спели песни NRM.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ
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«Комсомолка» уже сообщала, что в понедельник, 25 марта, в Минске задержали известных музыкантов Лявона Вольского, Дмитрия Войтюшкевича, Павла Аракеляна и Игоря Ворошкевича.

Известные белорусские музыканты планировали сыграть на пешеходной улице «музыкальный джем» – импровизированный концерт под открытым небом ко Дню Воли. Но их задержали еще до начала выступления.

Собравшиеся на улице жители столицы, едва уехал микроавтобус с задержанными, сами стали петь композиции любимых исполнителей. Люди спели «Тры чарапахi» и другие популярные песни NRM. Поющих на камеру снимал представитель милиции, а другой правоохранитель объявил в мегафон, что так как данное мероприятие запрещено, то против собравшихся могут быть применены сила и спецсредства.

– Не вынуждайте сотрудников милиции применять силу, – предупредил милиционер.

После задержания музыкантов - Вольского, Войтюшкевича, Варашкевича и Аракеляна - собравшиеся на Комсомольской запели песни NRM.

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