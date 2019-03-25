Видеофакт. Минчане спели «Тры чарапахi» после задержания Вольского и других музыкантов NRM
«Комсомолка» уже сообщала, что в понедельник, 25 марта, в Минске задержали известных музыкантов Лявона Вольского, Дмитрия Войтюшкевича, Павла Аракеляна и Игоря Ворошкевича.
Известные белорусские музыканты планировали сыграть на пешеходной улице «музыкальный джем» – импровизированный концерт под открытым небом ко Дню Воли. Но их задержали еще до начала выступления.
Собравшиеся на улице жители столицы, едва уехал микроавтобус с задержанными, сами стали петь композиции любимых исполнителей. Люди спели «Тры чарапахi» и другие популярные песни NRM. Поющих на камеру снимал представитель милиции, а другой правоохранитель объявил в мегафон, что так как данное мероприятие запрещено, то против собравшихся могут быть применены сила и спецсредства.
– Не вынуждайте сотрудников милиции применять силу, – предупредил милиционер.
После задержания музыкантов - Вольского, Войтюшкевича, Варашкевича и Аракеляна - собравшиеся на Комсомольской запели песни NRM.
Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»