«Хотели вынести склад подчистую»: в Будо-Кошелевском районе грабители проломили стену, чтобы добраться до комбикорма

Зачинщик кражи сначала нашел на награбленное покупателя, а потом уже позвал подельников. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

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Вечером 24 марта в деревне Рогинь Будо-Кошелевского района на территории местного сельхозпредприятия произошла кража, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Примерно в 20.50 часов по номеру 102 позвонил сторож, увидев, что неизвестные проникли на зерносклад. Прибывшие оперативники застали одного из четырех преступников рядом с 11 мешками комбикорма у склада. Двух его подельников задержали позже, а четвертый – в бегах.

В милиции упираться воры не стали: «на дело» позвал местный житель, который сначала нашел покупателя на колхозный комбикорм, а затем и помощников. Чтобы залезть в склад, они проломали стену, а награбленное грузили в принесенные мешки. За ночь планировали вынести со склада все.

– В настоящее время задержанные 19-летний житель Чечерского района, его 16-летний брат, проживающий в Рогачеве, и еще один 17-летний чечерянин сообщают все подробности совершенной кражи, – рассказал начальник Буда-Кошелевского РОВД полковник милиции Виталий Подзерун.

Дело на правовой оценке.