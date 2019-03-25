Задержанных в Минске музыкантов отпустили спустя 2,5 часа

На пешеходную улицу заехал микроавтобус и люди в штатском попросили артистов сесть в него. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

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«Комсомолка» сообщала о задержании 25 марта в Минске популярных белорусских музыкантов, которые хотели исполнить концерт на улице. А также о том, как задержанных «поддержали» собравшиеся люди – спев песни NRM.

И вот стали известны новые подробности: в 21.00 часов музыкантов отпустили из Центрального РУВД. Сообщается, что на исполнителей были составлены протоколы.

Лявон Вольский сразу после того, как артиста отпустили из РУВД. Фото: facebook.LavonVolski.

После освобождения саксофонист Павел Аракелян рассказал, что все время после задержания (Прим.: около 2 – 2,5 часов) они провели во дворе Центрального РУВД.

– Нас продержали все время на улице, затем дали подписать бумагу о том, что с нами провели профилактическую беседу, и отпустили. Я не понял толком, будет что-то еще или нет. Вместе с нами было человек 15, которых задержали на площади Октябрьской. Но с ними разбирались отдельно, – рассказал Аракелян.

О том, как с задержанными обращались сотрудники милиции Аракелян пояснил, что «в целом нейтрально». Автографы ни у кого из артистов милиционеры не спрашивали.