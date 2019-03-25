Двое мужчин погибли на пожаре в Брестском районе

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Трагедия произошла в деревне Збунин Брестского района в понедельник, 25 марта, информируют в УМЧС Брестской области.

Утром около 08.55 часов на телефон горячей линии МЧС поступил звонок от деревенских жителей. Сообщалось, что загорелся деревянный дом на одной из сельских улиц.

Прибывшие спасатели увидели клубы дыма на улице, а внутри дома обнаружили плотное задымление и пожар на чердаке. До приезда эмчеэсовцев сельчане зашли в горящий дом и нашли на полу в кухне мужчину 1968 года рождения, его вынесли на свежий воздух. Второго человека нашли пожарные: мужчина 1974 года рождения в бессознательном состоянии был на полу в одной из комнат.

До прибытия медиков обоих мужчин пытались реанимировать, но прибывшие медики по прибытию констатировали смерть сельчан.

Возгорание было оперативно локализовано и ликвидировано. Огонь повредил перекрытия, внутреннюю отделку комнат и имущество в доме, забрал две человеческие жизни.

Причина пожара выясняется.