2019-03-26T08:56:17+03:00
Экономика
КП Беларусь

В Беларуси второй месяц подряд падает средняя зарплата

В последний месяц зимы заработки потеряли в среднем 4 рубля
Яна ПТИЧКИНА
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Средняя зарплата в Беларуси падает второй месяц подряд.Средняя зарплата в Беларуси падает второй месяц подряд.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В феврале, по данным Белстата, средняя зарплата в стране составила 977 руб. 60 коп. Это на 4 руб. меньше, чем в январе, и на 137 руб. меньше, чем в декабре прошлого года. Но январский спад зарплат можно назвать традиционным, и происходит он после того, как в декабре зарплаты вырастают за счет праздничных премий и бонусов. Но и в феврале зарплатам не удалось сделать шажок навстречу заветной 1000 рублей.

Кстати, по прогнозам правительства, средние зарплаты в этом году должны подняться до 1025 рублей, а к концу следующего года - до 1100.

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