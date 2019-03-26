В Беларуси второй месяц подряд падает средняя зарплата

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В феврале, по данным Белстата, средняя зарплата в стране составила 977 руб. 60 коп. Это на 4 руб. меньше, чем в январе, и на 137 руб. меньше, чем в декабре прошлого года. Но январский спад зарплат можно назвать традиционным, и происходит он после того, как в декабре зарплаты вырастают за счет праздничных премий и бонусов. Но и в феврале зарплатам не удалось сделать шажок навстречу заветной 1000 рублей.

Кстати, по прогнозам правительства, средние зарплаты в этом году должны подняться до 1025 рублей, а к концу следующего года - до 1100.