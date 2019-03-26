Сегодня вечером «Евроопт» разыграет 100 тысяч рублей и другие призы

Кому же повезет в этот раз?

Смотрите трансляцию в 18.20 в прямом эфире на телеканале ОНТ, на сайте evroopt.by и на официальных страничках «Евроопт» в социальных сетях

Изменить размер текста: A A

Каждый вторник «Евроопт» исполняет мечты белорусов, в очередной раз доказывая, что чудеса существуют. В один миг удачливые покупатели становятся обладателями крупных сумм и автомобилей. Кому же повезет в этот раз? Претенденты на победу - все покупатели, которые запаслись кодами с 18 по 24 марта.

Главный приз, 100 тысяч рублей, разыграет председатель Белорусского союза композиторов Елена Атрашкевич. Еще двое счастливчиков станут обладателями 50 тысяч рублей, а трое уедут домой на новых «Джили Эмгранд Х7». Кроме того, будет разыграно больше 20 тысяч денежных призов.

Все денежные призы 113-го тура, начиная от 500 рублей, будут перечислены на СТАТУСкарты от ОАО «СтатусБанк». Если карточки нет, победителям ее оформят бесплатно. Эта карта позволяет получать скидки во всех магазинах «Евроопт», более чем 1500 магазинах-партнерах программы лояльности «Е-плюс» по всей стране, участвовать в игре «Удача в придачу!». А еще - до 45 дней бесплатно пользоваться овердрафтом, получать возврат до 1,5% стоимости своих безналичных покупок и доход на остаток собственных средств в размере 3% годовых.

Приходите увидеть розыгрыш своими глазами в минский ТРЦ «Е-Сити» на Денисовской, 8 или смотрите его в прямом эфире.