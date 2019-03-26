Кто выиграл крупные суммы и автомобили от «Евроопт»?

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Несколько часов назад завершился 113-й розыгрыш призов игры «Удача в придачу!» от «Евроопт». Несмотря на цифру 13, которую многие считают несчастливой, победители розыгрыша наверняка думают иначе – для них эта цифра, как и этот день, стали самыми что ни на есть удачными! И наверняка запомнятся счастливыми эмоциями на долгие годы.

Итак, кто же эти удачливые люди? Главный, приз, 100 тысяч рублей выиграла жительница Минска Татьяна Щеголева. Обладателями двух крупных сумм по 50 тысяч рублей стали минчанка Евгения Юркова и Клавдия Русинович, начальник производственно-технологического отдела из Марьиной Горки Пуховичского района.

А вот ключи от трех новеньких авто «Джили Эмгранд Х7» получили те кто этого очень сильно ждал: бухгалтер из Минска Наталия Бовтрукевич, мама в декретном отпуске из Светлогорска Татьяна Стрельченко и Наталия Дедкова, пенсионерка из Минска.

Всего же сегодня разыграли больше 20 тысяч денежных призов.

Поздравляем победителей!