Нидерланды подарят заказнику «Налибокский» 50 диких лошадей

Животные могут прибыть в страну уже в начале лета

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Лошади породы Konik из Нидерландов приедут в Беларусь в рамках ревайлдинга. Это природоохранная концепция, которая подразумевает возвращение крупных животных в места их исконного обитания, благодаря чему удастся восстановить характерные для региона экосистемы.

- Мы лично посетили республиканский ландшафтный заказник «Налибокский» и убедились в том, насколько богатой экосистемой он обладает. На территории заказника проживают и зубры, и олени, и многие другие виды, а в скором времени поселятся еще и дикие лошади. Мне кажется, это может послужить хорошим началом для сотрудничества по сохранению природных ресурсов, - цитирует belta.by директора нидерландского заповедника Oоstvaardersplassen Воутера Вуббена.

50 диких лошадей прибудут в Беларусь в начале лета, после чего начнется их адаптация.