2019-03-26T10:29:16+03:00
Общество
КП Беларусь

Нидерланды подарят заказнику «Налибокский» 50 диких лошадей

Животные могут прибыть в страну уже в начале лета
Яна ПТИЧКИНА
Поделиться:
В Налибокскую пущу приедут 50 диких лошадей породы Konik.В Налибокскую пущу приедут 50 диких лошадей породы Konik.
Изменить размер текста:

Лошади породы Konik из Нидерландов приедут в Беларусь в рамках ревайлдинга. Это природоохранная концепция, которая подразумевает возвращение крупных животных в места их исконного обитания, благодаря чему удастся восстановить характерные для региона экосистемы.

- Мы лично посетили республиканский ландшафтный заказник «Налибокский» и убедились в том, насколько богатой экосистемой он обладает. На территории заказника проживают и зубры, и олени, и многие другие виды, а в скором времени поселятся еще и дикие лошади. Мне кажется, это может послужить хорошим началом для сотрудничества по сохранению природных ресурсов, - цитирует belta.by директора нидерландского заповедника Oоstvaardersplassen Воутера Вуббена.

50 диких лошадей прибудут в Беларусь в начале лета, после чего начнется их адаптация.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Планируйте маршруты: 30 и 31 марта в Минске частично перекроют две центральные улицы
В Баку загорелся крупный торговый центр
Сегодня вечером «Евроопт» разыграет 100 тысяч рублей и другие призы
В Беларуси второй месяц подряд падает средняя зарплата
Двое мужчин погибли на пожаре в Брестском районе
Задержанных в Минске музыкантов отпустили спустя 2,5 часа
«Хотели вынести склад подчистую»: в Буда-Кошелевском районе грабители проломили стену, чтобы добраться до комбикорма
Видеофакт. Минчане спели «Тры чарапахi» после задержания Вольского и других музыкантов NRM
В Минске задержали музыкантов Вольского, Варашкевича, Войтюшкевича и Аракеляна
В Немане утонул 58-летний рыбак из Мостовского района
Найден подросток, которого искала брестская милиция
Трое мужчин похитили из банкоматов более 200 тысяч рублей
Из Печей сбежал 18-летний солдат
Пассажиры такси подрались: один из них попал под машину
В Витебске каждую неделю будут закрашивать наркоманские граффити