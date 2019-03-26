2019-03-26T10:19:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Баку загорелся крупный торговый центр

Огонь перекинулся на соседние здания
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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В Азербайджане горит торговый центр. Фото: Trend News AgencyВ Азербайджане горит торговый центр. Фото: Trend News Agency
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Серьезный пожар случился в столице Азербайджана Баку в торговом центре «Диглас». Загорелся один из магазинов ТЦ, из которого огонь распространился до четвертого этажа. Это случилось примерно в 7:50 утра.

На месте работают подразделения по противопожарной охране и спасатели службы спасения особого риска МЧС Азербайджана.

Как сообщают местные СМИ, огонь из «Дигласа» перекинулся на соседние здания. Пожар в ТЦ «Лотос» удалось локализовать, но с главным возгоранием спасатели продолжают бороться. К тушению привлечены вертолеты, пишет day.az со ссылкой на МЧС Азербайджана.

Территория вокруг ТЦ оцеплена, предпринимателей не подпускают к зданию. На место ЧП приехал глава МЧС и другие представители власти.

Как сообщает media.az, пожар повредил линии электропередачи. Некоторые люди на территории отравились угарным газом, их забрали в больницу.

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