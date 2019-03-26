Планируйте маршруты: 30 и 31 марта в Минске частично перекроют две центральные улицы

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В ближайшие выходные, 30 и 31 марта, в Минске частично перекроют улицы Кальварийская (на участке от Тучинского переулка до улицы Клары Цеткин) и Городской Вал (на участке от проспекта Независимости до улицы Интернациональной). Это связано с укладкой асфальта.

Из-за перекрытых улиц затруднения появятся не только у автомобилистов, но и у тех, кто ездит на общественном транспорте. Новый график движения некоторых автобусов и троллейбусов опубликован на сайте minsktrans.by. Он будет действовать только 30 и 31 марта.

- Троллейбус №13 со стороны ДС "Сухарево-5" будет ходить до ст. метро "Пушкинская" (РК Берута) под №13Д «ДС "Сухарево-5" - ст. м. "Пушкинская".

- Троллейбус №9 со стороны ДС "Кунцевщина" будет ходить до ул. Гусовского со следованием от ул. Пономаренко по пр. Пушкина, ул. Притыцкого, Кальварийской, Гусовского в прямом направлении, обратно по ул. Гусовского, Харьковской, Пономаренко и далее по маршруту под №9Д «ДС "Кунцевщина" - Гусовского».

- Троллейбус №14 со стороны ДС "Масюковщина" будет ходить до остановки «Романовская Слобода» со следованием по ул. Тимирязева, Романовская Слобода, Немига в прямом направлении, обратно по ул. Немига, К. Цеткин, Тимирязева и далее по маршруту.

- Троллейбусы №4, 7, 44 ходить не будут.

- Появится временный автобусный маршрут №7Т «ДС "Сухарево-5" - Вокзал» по маршруту троллейбуса №7.

- Автобус №50С будет ходить со стороны ул. Кальварийской - по ул. Романовская Слобода, Городской Вал, Володарского, пр. Независимости и далее по маршруту, а в направлении ул. Кальварийской - по ул. Московской, Толстого, Мясникова, Немига, Кальварийской и далее по маршруту.

- Автобус №65 будет ходить до остановки «Романовская Слобода» по ул. Толстого, Московской, К. Цеткин, Кальварийской, Романовская Слобода, Немига с выполнением остановок «Музыкальный театр», «Ст. метро «Фрунзенская», обратно - по ул. Немига и далее по маршруту.

- Автобус №74С будет ходить до остановки «Романовская Слобода» со следованием по пр. Дзержинского, ул. К. Цеткин, Кальварийской, Романовская Слобода, Немига с выполнением остановок «Музыкальный театр», «Ст. метро «Фрунзенская», обратно - по ул. Немига и далее по маршруту.

- Автобус №57 на участке от ул. Я. Купалы до пр. Дзержинского будет ходить по пр. Независимости, ул. Киселева, М. Богдановича, Немига с выполнением остановок «Оперный театр», «Ст. м. «Немига», в обратном направлении - по ул. К. Цеткин, Бобруйской, пр. Независимости, Я. Купалы с выполнением всех промежуточных остановок на изменяемом участке.

- Появится временный автобус №944 «Запад-3 - Вокзал» по действующей трассе троллейбуса №44 с изменением маршрута на участке от ул. Притыцкого до ул. Бобруйской по ул. Кальварийской, Романовская Слобода, Немига, К. Цеткин в обоих направлениях.

- Автобус №40 будет ходить со стороны ул. Кальварийской - по ул. Романовская Слобода, Городской Вал, Володарского, пр. Независимости и далее по маршруту, в направлении ул. Кальварийской - по ул. Московской, Толстого, Мясникова, Немига, Кальварийской и далее по маршруту.

- Автобус №23 будет ходить до остановки «Романовская Слобода» по пр. Дзержинского, ул. К. Цеткин, Кальварийской, Романовская Слобода, Немига с выполнением остановок «Музыкальный театр», «Ст. метро «Фрунзенская», обратно - по ул. Немига и далее по маршруту.