В Светлогорске из-за пожара из многоэтажки эвакуировали восемь человек

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Сигнал о пожаре в жилом доме в микрорайоне Молодежный поступил светлогорским спасателям вечером в понедельник, 25 марта. Бригады МЧС прибыли на место возгорания буквально через пять минут. Как сообщает 112.by, пожар был в квартире на 8-м этаже. Ее хозяина спасатели обнаружили на полу в общем коридоре. Мужчина был жив, сейчас он находится в больнице с диагнозом «отравление продуктами горения». Кроме того, спасателям пришлось эвакуировать восемь человек с 8-го и 9-го этажей, среди них был один ребенок. К счастью, никто не пострадал.