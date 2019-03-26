2019-03-26T12:29:37+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Гомельчанин распылил газ из баллончика в лицо женщине-водителю за то, что она его подрезала

Теперь мужчину будут судить за хулиганство
Павел МИЦКЕВИЧ
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Гомельчанин распылил газ из баллончика в лицо женщине-водителюГомельчанин распылил газ из баллончика в лицо женщине-водителюФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Хамство на дороге обернулось уголовным делом для 53-летнего гомельчанина. Он распылил в лицо женщине-водителю перцовый газ. Мужчину обидело то, что молодая водитель подрезала его на проезжей части.

Инцидент произошел на улице Лепешинского в Гомеле. 29-летняя женщина ехала на своем авто и перестраивалась в соседнюю полосу, при этом помешала другой машине. Та обогнала женщину, вынудив ее остановиться. Когда обиженный мужчина подошел к водительской двери женщины, она опустила окно, спросив, что случилось. Вместо ответа мужчина достал баллончик и распылил перцовый газ в лицо женщине, а потом уехал.

Пострадавшая от хама решила обратиться в милицию, рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Валерий Пристромов. На место происшествия прибыли оперативники и быстро вычислили обидчика по записям с видеокамер на близлежащих зданиях - номер женщина не запомнила. Водителя нашли, он уже дал показания.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство - по ч. 3 ст. 339 УК Беларуси мужчине грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы.

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