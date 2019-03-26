Троих мужчин обвиняют в убийстве, совершенном в Давид-Городке больше 20 лет назад

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Убийство произошло в 1997 году в Давид-Городке. Тогда в частном доме нашли убитой женщину. Неизвестные ранили ее ножом, а из дома вынесли драгоценности и деньги. Преступников по горячим следам не задержали.

А недавно следователи вернулись к нераскрытому делу, чтобы с помощью современных технологий получить новые сведения по уликам, собранным на месте убийства. Установить подозреваемых помогла судебно-генетическая экспертиза. Убийцу вычислили по ДНК. Образец совпал с тем, что уже есть в базе. Мужчину задержали, и он рассказал, что совершил преступление вместе с двумя знакомыми. Их тоже нашли.

- В настоящее время каждому из троих задержанных предъявлено обвинение в убийстве, сопряженном с разбоем. К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу, - комментирует официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Расследование продолжается.