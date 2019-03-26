В Витебске пьяный задушил жену на глазах у ее матери - пенсионерка умерла от сердечного приступа

Супруги жили вместе больше 40 лет, и раньше мужчину уже судили за угрозу убийством в адрес жены

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В Витебске будут судить 65-летнего мужчину за убийство с особой жестокостью. Пьяный дебошир задушил свою жену, но есть у страшного преступления и еще одна жертва - мать убитой. Поссорившись на почве ревности со своей супругой, мужчина стал избивать ее, а потом сдавил шею, закрыл нос и рот - несчастная женщина задохнулась.

Все это произошло на глазах у престарелой матери убитой. 88-летняя женщина жила вместе с супругами. Через несколько дней после трагедии пенсионерка умерла от атеросклеротической болезни сердца из-за нравственного переживания после жестокой сцены с убийством ее дочери.

Кстати, супруги жили вместе больше 40 лет, и раньше мужчину уже судили за угрозу убийством в адрес жены, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области. Уголовное дело передано в суд. За убийство с особой жестокостью мужчину ждет длительный срок заключения.