2019-03-26T12:47:09+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Могилеве парня и девушку нашли мертвыми в гараже. Они задохнулись выхлопными газами

Причины случившегося пока выясняются
Яна ПТИЧКИНА
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В Могилеве парня и девушку нашли мертвыми в гараже. Они задохнулись выхлопными газами.В Могилеве парня и девушку нашли мертвыми в гараже. Они задохнулись выхлопными газами.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Погибшему молодому человеку было 29 лет, девушке - 27. Вечером 22 марта их нашли в машине, которая стояла в одном из гаражей по улице Симонова в Могилеве.

- Ключ в автомобиле находился в замке зажигания, топливо в баке отсутствовало. По результатам проведения первоначальных мероприятий версию отравления угарным газом следователи считают одной из основных, - цитирует belta.by представителей Следственного комитета.

Признаков насильственной смерти следователи не обнаружили. Было ли это двойным самоубийством? Пока следователи только выясняют обстоятельства произошедшего.

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