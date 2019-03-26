Житель Жодино получил по почте марки с ЛСД

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Опасный психотроп пришел 25-летнему жителю Жодино в посылке. В ней не было ничего, кроме пакета с пятью марками, пропитанными наркотическим веществом лизергид (он же ЛСД). Наркотик обнаружили на таможенном посту Национального аэропорта "Минск". Как сообщает пресс-служба Национального таможенного комитета, находка была передана правоохранительным органам, а в отношении адресата возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.