2019-03-26T15:19:44+03:00
Общество
КП Беларусь

Главный инженер «Белпочты» в Бресте попался на взятке с поличным

46-летний руководящий работник брал откаты с участников тендеров - от 3 до 6% от суммы выполненных работ
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Бресте задержали главного инженера "Белпочты" - он брал взятки.В Бресте задержали главного инженера "Белпочты" - он брал взятки.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Коррупционный скандал в Бресте: с поличным в собственном служебном кабинете задержали главного инженера Брестского филиала РУП «Белпочта». Об этом сообщает belta.by со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко.

Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД задержали 46-летнего руководящего работника, когда тот получил от директора одного из предприятий 200 рублей за благоприятное решение вопроса о проведении строительных работ. Оказалось, что это не единственный эпизод противоправной деятельности главного инженера. Мужчина, как установили оперативники, брал с представителей коммерческих структур, участвовавших в тендерах, от 3 до 6% от суммы выполненных работ в качестве отката. В денежном выражении суммы варьировались от одной до десяти тысяч рублей.

Мужчина арестован, УСК по Брестской области возбудило в отношении подозреваемого несколько уголовных дел по ч. 2 ст. 430 (получение взятки) УК. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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