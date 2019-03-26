2019-03-26T15:30:19+03:00
Экономика
КП Беларусь

Лукашенко про содержание коров в Шкловском районе: «Это Освенцим»

Президент во время рабочей поездки в Могилевскую область посетил молочно-товарный комплекс «Слижи»
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Президент недоволен тем, как выглядят коровники. Фото: belta.byПрезидент недоволен тем, как выглядят коровники. Фото: belta.by
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Увиденное на ферме главе государства не понравилось.

- Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга, я вас вообще не понимаю, - сказал Александр Лукашенко, имея в виду директора ООО «Купаловское», в ведении которого находится молочно-товарный комплекс.

Основная претензия - к содержанию коров.

- Сколько комплекс работает? Два года? А мне кажется, что лет десять. Здесь никогда никто не убирает по-человечески, - выразил недовольство президент.

Хотя в целом, по мнению Лукашенко, создание холдингов по типу «Купаловского» - это одно из перспективных направлений в работе с убыточными хозяйствами. Их у нас в стране, по словам президента, 20 - 25%.

- Мы вообще без них можем обойтись, - сказал Лукашенко. По его данным, существующие хозяйства полностью удовлетворяют потребность белорусов в мясе и молоке. - Но там же живут наши люди, там же есть почва, земля, которую надо обрабатывать. Поэтому мы не бросаем эти хозяйства, деревни и людей, а поднимаем их наверх.

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