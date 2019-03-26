Александр Лукашенко поручил уволить всех виновных в том, что коровы живут «как в Освенциме».

Без должности остался в том числе губернатор Могилевской области

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Во вторник, 26 марта, Александр Лукашенко побывал с визитом в молочно-товарном комплексе «Слижи» в Шкловском районе Могилевской области, который входит в агрохолдинг «Купаловское». Увиденным президент остался недоволен. Например, сравнил условия проживания коров с Освенцимом. Кроме этого, мехдвор оказался захламлен металлоломом и старыми запчастями.

- Кругом кладбище, что на улице, что под крышей, - цитирует Александра Лукашенко belta.by.

В итоге президент поручил уволить всех, кто ответственен за необеспечение надлежащих условий хозяйствования и производственной дисциплины в агрохолдинге «Купаловское».

- Чтобы на столе лежал список всех, кто меня здесь сопровождал. Кроме губернатора и прочих тут еще были конкретные люди, которые должны были за это отвечать. Леонид Васильевич (Анфимов, председатель Комитета госконтроля. - Ред.), возбудить уголовное дело по всей строгости закона. Виноват - наручники и сразу в следственный изолятор, - сказал Александр Лукашенко.

В итоге президент назначил председателем агрохолдинга «Купаловское» председателя Шкловского райисполкома Василия Витюнова, а помощника президента по Могилевской области Геннадия Лавренкова - исполняющим обязанности председателя райисполкома. Исполнять обязанности губернатора Могилевской области будет его первый зам Николай Коротин.