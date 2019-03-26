КП Беларусь
Школьники из Лиды повредили металлическими прутьями восемь машин
Ущерб, возможно, будут возмещать их родители
Школьники из Лиды повредили металлическими прутьями восемь машин.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Эта история произошла еще в феврале. Несколько учащихся младших классов играли во дворе с металлическими прутьями и повредили восемь машин. Как сообщает belta.by, следователи установили, что к повреждениям покрытия машин были причастны именно эти школьники. А ущерб, скорее всего, придется возмещать их родителям.