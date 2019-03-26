Школьники из Лиды повредили металлическими прутьями восемь машин

Изменить размер текста: A A

Эта история произошла еще в феврале. Несколько учащихся младших классов играли во дворе с металлическими прутьями и повредили восемь машин. Как сообщает belta.by, следователи установили, что к повреждениям покрытия машин были причастны именно эти школьники. А ущерб, скорее всего, придется возмещать их родителям.