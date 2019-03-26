Купили лопату, позвали «на природу» и закопали живьем

Из-за "двушки" в этом доме молодую женщину били лопатой по голове, а потом закопали живьем. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Парня и девушку, которые убили знакомую, чтобы сдавать ее квартиру на сутки, будут судить

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Следственный комитет завершил расследование дела об убийстве молодой женщины из-за квартиры. Напомним, 28-летнюю Светлану, жительницу Витебска, убили в сентябре 2018 года. Ее тело нашли в лесу в Лиозненском районе. Правоохранительные органы предположили, что Светлана была еще жива, когда ее забросали землей. Впоследствии эксперты подтвердили это предположение. Следствие восстановило картину трагедии.

- Компания молодых людей отдыхала у потерпевшей в квартире. Парни и девушки распивали спиртное, общались, периодически издевались над потерпевшей, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько. - У 21-летнего мужчины и 24-летней женщины возникла идея «избавиться» от потерпевшей, чтобы завладеть ее имуществом. Они купили лопату и убедили хозяйку квартиры поехать с ними «на природу». Добравшись на такси в один из населенных пунктов Лиозненского района, втроем они направились в лесной массив, где продолжили распивать спиртное. В лесу потерпевшей нанесли несколько ударов лопатой и закопали ее.

Следствие подтвердило и то, что криминальный дуэт собирался сдавать квартиру убитой девушки. На одном из интернет-ресурсов они успели дать объявление о сдаче квартиры на сутки с фото, сделанными в жилище погибшей.

- В ходе проверки показаний на месте нашли лопату. Почвоведческая экспертиза установила, что именно этой лопатой закапывалась яма с женщиной, - рассказала официальный представитель УГКСЭ по Витебской области Наталья Романова.

21-летнему мужчине и 24-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах. Оказалось, что молодой человек, ранее судимый за угон, успел насовершать еще много криминальных дел. Кроме убийства его будут судить за грабеж, злостное хулиганство, кражу с проникновением в жилище, хищение документов и изготовление, хранение и публичную демонстрацию в сети интернет порнографических изображений.