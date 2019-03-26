Дмитрия Дашкевича оштрафовали на 45 базовых

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Во время концерта-митинга в честь Дня Воли, который состоялся в Минске 24 марта, задержали Дмитрия Дашкевича, одного из активных защитников Куропат. После выступления его окружили люди в штатском и увели. Два дня Дашкевич провел в ИВС.

А во вторник, 26 марта, ему присудили штраф - 45 базовых (1102 руб. 50 коп.). Об этом в своем Твиттере сообщил активист Антон Мотолько. Как сообщает spring96.org, Дашкевича обвиняли в нарушении ч. 2 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). А именно - за призыв выйти в Куропаты.