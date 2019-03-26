2019-03-26T17:34:02+03:00
Общество
КП Беларусь

На среду в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра

А температура - до +7
Яна ПТИЧКИНА
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На среду в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра.На среду в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра.Фото: Оксана БРОВАЧ
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В последние дни белорусы наслаждались по-настоящему весенней погодой. Однако в среду 27 марта, как сообщает belta.by со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, нас ожидает оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Также синоптики прогнозируют мокрый снег, гололедицу и до +7 градусов днем и до +2 градусов ночью. Ветер ожидается южный, с порывами до 12-14 метров в секунду.

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