МВД: На границе с Латвией изъяли крупнейшую в истории Беларуси партию экстази

Накротики были спрятаны в тайнике в прицепе фуры. Фото: МВД.

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В понедельник, 25 марта, на белорусско-латвийском участке границы, в ПП «Григоровщина» была задержана и изъята крупная партия наркотических средств, информируют в МВД.

Этому предшествовал целый комплекс оперативных и розыскных мероприятий, проведенный ГУНиПТЛ МВД совместно с коллегами из ГУ по борьбе с контрабандой и посттаможенного контроля Государственного таможенного комитета.

Таким образом, был пресечен канал поставки в ЕАЭС крупнейшей с начала 2019 года партии психотропов: гашиша и экстази. Что касается «таблеток», то эта самая крупная партия, которую когда либо изымали белорусские правоохранители.

Наркотовар везли в грузовом автомобиле «Вольво», перевозящем контейнер с фармпрепаратами. Психотропы были спрятаны в нижней части прицепа фуры, где был устроен тайник. Там находились 130 килограммов гашиша и 10 килограммов таблеток МДМА («экстази»).

Возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном перемещении через госграницу наркотических средств.