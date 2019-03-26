В Минске в магазине с конфискатом продают медали и нагрудные знаки

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На днях в одном из столичных магазинов с конфискатом в торговом доме «Восточный» на улице Жилуновича минчане увидели на витрине неоднозначный товар: медали и нагрудные знаки.

Под «серебрянными» и «золотыми» кругляшами – точные описания: назначение, диаметр, сохранность, а поверх наклеены ценники. Причем, те медали, которые десятилетия назад доставались кровью и потом (пускай и дублировали самую важную награду в юбилейную дату) сегодня стоят как один поход в магазин: от 6 рублей с копейками за нагрудные знаки до 20 рублей за медаль, если округлить.

Самые дешевые – нагрудные знаки, их стоимость – около 6 рублей. Фото: соцсети

В комментариях минчане возмущаются: «Верх цинизма! Обычно мы видим их на груди или уже на красных подушечках. А видеть награды с наклеенными «пистолетом» ценниками – не просто показатель цинизма, а какой-то безграничной невменяемости и полного безразличия».

Другие оппонируют: «Может китайские подделки или юбилейные награды – не ценные?..» Кто-то из комментаторов даже экспертно оценивает: «Вверху слева – украинские юбилейные награды, в Беларуси не имеющие статуса».

Не беремся судить по фото о ценности или подлинности. Однако, очевидно, что на прилавке магазина оказались обычные юбилейные (или памятные медали), которые вручались многомиллионным тиражами. То есть это вовсе не те награды, которые доставались за реальные боевые подвиги.

Так, медаль «Ветеран труда СССР» была выпущена 40-миллионым тиражом. В минском конфискате за нее просят 17 рублей, в России такие продают по 1,5-2$.

Медаль «60 лет вооруженных сил СССР 1918-1978» у нас стоит 17 рублей, в России - 3,4$.

Медаль «65 лет Победы в ВОВ 1941-1945» у нас стоит 17 рублей, в России - 9$.

Медаль «60 лет Победы в ВОВ 1941-1945» у нас стоит 17 рублей, в России – 10-15$.