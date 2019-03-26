Беларусь – на 64 месте «привлекательности» паспортов

Россияне и украинцы обгоняют нас больше, чем на 20 позиций

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В глобальном индексе привлекательности паспортов главный документ белорусов поднялся на две позиции и занял 64 место, сообщают в швейцарской консалтинговой компании Henley & Partners.

Топ-паспортов компания составляет каждый квартал. Для определения привлекательности исследователи принимают так называемый индекс свободы – доступность передвижения. То есть учитывается число других стран, куда гражданин может поехать с паспортом своего государства без визы или по упрощенной «схеме».

Так на данный момент у белорусов есть 77 стран, где нас примут без визы или поставят «штамп» прямо на границе. Правда, у наших ближайших соседей: России и Украины таких безвизовых-партнеров гораздо больше, поэтому и в рейтинге они выше: на 47 и 40 местах соответственно.

Что касается лидеров паспортного рейтинга, то здесь – без сюрпризов. Первое место – у Японии, Сингапура и Южной Кореи (189 стран для безвизового посещения), на второй ступени – Германия (188 государств). А бронзу разделили сразу пять государств: Дания, Италия, Франция, Финляндия и Швеция: их граждане без визы могут отправиться в 187 держав. Вот кому, действительно, в пору устраивать кругосветные турне!