2019-03-26T20:15:07+03:00
Общество
КП Беларусь

«М6 и дорога из Минска на Нарочь после реконструкции станут платными»: озвучена новая редакция Госпрограммы по развитию дорог

Многие дороги доведут до международных стандартов, а на местных трассах могут увеличить скоростной режим
Надежда БУТОВИЧ
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Бюджеты на ремонт дорог будут корректировать каждый год.Бюджеты на ремонт дорог будут корректировать каждый год.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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В Беларуси утвердили новую редакцию Госпрограммы по развитию и содержанию автодорог до 2020 года включительно, сообщают в Национальном правовом интернет-портале. Документ обретет законную силу после официального опубликования.

Есть две подпрограммы: по ремонту республиканских автотрасс, где заказчик – Минтранс, и по реконструкции местных дорог – облисполкомы. Весь проект «потянет» на 5410 миллионов рублей, из которых только 1,4 миллиарда – на местные дороги, остальное – на магистрали республиканского назначения. Причем уточняется, что объемы финансирования будут корректировать каждый год, учитывая возможности госбюджета и «казну» на местах.

Предусмотрено привести в порядок дороги, улучшить их качество по технормативам, улучшить безопасность, а также около 10% средств затратить на реконструкцию и содержание мостов и путепроводов. Всего запланировано обновить и возвести около 420 километров республиканских дорог, в том числе более 276 километров из них довести до параметров I категории, то есть до международных стандартов.

Еще более 550 километров республиканских автотрасс модернизируют, доведя несущую способность покрытия до 11,5 тонн на ось. На многих трассах после реконструкции увеличат скоростные режимы. А также сделают больше платных автомагистралей. Например, М6 МинскГродно – Брузги станет платной, также и дорога от Минска на Нарочь. Всего к 2021 году в Беларуси будет без малого 1800 километров платных автотрасс.

Что касается местных дорог, то отремонтируют не менее 7 тысяч километров, в том числе почти 600 километров трасс с капремонтом. Также построят 34 километра новых дорог местного значения.

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