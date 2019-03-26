Тоже на шерсти закорело все: как живется коровам на других фермах (фото)
Коровы на ферме в деревне Нивки Добрушского района тонут в навозе, рассказал «Комсомолке» читатель, прислав фото с фермы. И тоже на шерсти закорело все, как говорил президент Беларуси, посещая молочно-товарный комплекс «Слижи» предприятия «Амкодор-Шклов». Напомним, там Александр Лукашенко сравнил условия проживания коров с Освенцимом и приказал уволить всех виновных >
Так живется коровам на ферме в НивкахФото: Павел МИЦКЕВИЧ
На ферме должно быть чисто и сухо, заявил президент - должен стоять человек и постоянно чистить. «Они же гадят друг на друга, стоят одна на одной», - отметил Лукашенко, посещая ферму в Шкловском районе.
Фото из деревни Шкава Октябрьского района тоже отображают не лучшие условия на крупного рогата скота. Там на ферме коровы и стоят, и лежат в грязи, пишет rudabelka.blog.
А так живется коровам на ферме в Шкаве. Фото: rudabelka.blog