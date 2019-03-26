2019-03-26T21:11:05+03:00
Общество
КП Беларусь

Тоже на шерсти закорело все: как живется коровам на других фермах (фото)

На некоторых сельхозпредприятиях Гомельщины скот вынужден и стоять, и лежать в грязи
Павел МИЦКЕВИЧ
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Так живется коровам на ферме в НивкахТак живется коровам на ферме в НивкахФото: Архив "КП"
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Коровы на ферме в деревне Нивки Добрушского района тонут в навозе, рассказал «Комсомолке» читатель, прислав фото с фермы. И тоже на шерсти закорело все, как говорил президент Беларуси, посещая молочно-товарный комплекс «Слижи» предприятия «Амкодор-Шклов». Напомним, там Александр Лукашенко сравнил условия проживания коров с Освенцимом и приказал уволить всех виновных >

Так живется коровам на ферме в Нивках Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Так живется коровам на ферме в НивкахФото: Павел МИЦКЕВИЧ

На ферме должно быть чисто и сухо, заявил президент - должен стоять человек и постоянно чистить. «Они же гадят друг на друга, стоят одна на одной», - отметил Лукашенко, посещая ферму в Шкловском районе.

Фото из деревни Шкава Октябрьского района тоже отображают не лучшие условия на крупного рогата скота. Там на ферме коровы и стоят, и лежат в грязи, пишет rudabelka.blog.

А так живется коровам на ферме в Шкаве. Фото: rudabelka.blog

А так живется коровам на ферме в Шкаве. Фото: rudabelka.blog

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