В Воложине суд освободил от уголовной ответственности 82-летнего пенсионера

Пенсионер продал ружье и купил на деньги гроб и ботинки. Фото: pixabay.com.

Мужчина едва не сел в тюрьму за то, что продал свое ружье

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«Комсомолка» ранее сообщала о необычной финансовой «сделке», в которой пожилой житель поселка Ивенец, продав незнакомцу свое охотничье ружье за 200 рублей, и купив на вырученные деньги ботинки и гроб, «заработал» уголовное дело.

И вот стало известно развитие этой истории. В суде Воложинского района 82-летнего нарушителя освободили от уголовной ответственности, сообщают в пресс-службе Верховного суда.

Мужчина был освобожден согласно 87 статье Уголовного Кодекса (Прим.: утрата лицом общественной опасности). Также было прекращено и судебное производство по делу. Пожилому сельчанину еще отменили подписку о невыезде и меру надлежащего поведения, был снят и арест, наложенный на имущество пенсионера.

Однако постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть подана частная жалоба или протест, уточнили в пресс-службе.