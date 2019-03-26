2019-03-26T21:10:28+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Воложине суд освободил от уголовной ответственности 82-летнего пенсионера

Мужчина едва не сел в тюрьму за то, что продал свое ружье
Надежда БУТОВИЧ
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Пенсионер продал ружье и купил на деньги гроб и ботинки. Фото: pixabay.com.Пенсионер продал ружье и купил на деньги гроб и ботинки. Фото: pixabay.com.
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«Комсомолка» ранее сообщала о необычной финансовой «сделке», в которой пожилой житель поселка Ивенец, продав незнакомцу свое охотничье ружье за 200 рублей, и купив на вырученные деньги ботинки и гроб, «заработал» уголовное дело.

И вот стало известно развитие этой истории. В суде Воложинского района 82-летнего нарушителя освободили от уголовной ответственности, сообщают в пресс-службе Верховного суда.

Мужчина был освобожден согласно 87 статье Уголовного Кодекса (Прим.: утрата лицом общественной опасности). Также было прекращено и судебное производство по делу. Пожилому сельчанину еще отменили подписку о невыезде и меру надлежащего поведения, был снят и арест, наложенный на имущество пенсионера.

Однако постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть подана частная жалоба или протест, уточнили в пресс-службе.

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