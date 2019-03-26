«В основном лещ и щука»: в Ганцевичском районе попались браконьеры, которые ловили рыбу сетями

ВО время запрета ловли ущерб, нанесенный браконьерами, рассчитывается в тройном размере. Фото: gosinspekciya.gov.by.

За 41 с лишним килограмма выловленной рыбы нарушителей оштрафовали на 12 тысяч рублей

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Злоумышленников госинспекторы из Микашевичского МРИ задержали в понедельник, 25 марта, информируют в Госинспекции охраны животного и растительного мира.

Браконьеры рыбачили сетями на водохранилище Локтыши Ганцевичского района. Длина изъятых у нелегалов сетей составила примерно 300 метров, а браконьерский улов – превысил 41 килограмм. Злоумышленников арестовали с поличным, как только они загрузили свой улов, снаряжение и рыбацкие костюмы в багажник авто.

– Таким незаконным способом рыбаки-нелегалы выловили 68 особей различных видов рыбы – в основном леща и щуку, – рассказали в Госинспекции.

Чтобы сетевики не сбежали с места преступления, госинспекторы заблокировали дверцы машины. А для того, чтобы молодые люди открыли багажник с уловом, пришлось вызвать сотрудников милиции.

Так как в Брестской области из-за нереста рыбы введены ограничения на ее ловлю, то любые браконьерские деяния наказываются в тройном размере. В данном случае вред, нанесенный рыбаками-сетевиками оценили в сумму свыше 12 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, машина арестована, а один из фигурантов задержан. Браконьеры могут сесть на 6 лет.