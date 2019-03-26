2019-03-26T21:34:50+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«В основном лещ и щука»: в Ганцевичском районе попались браконьеры, которые ловили рыбу сетями

За 41 с лишним килограмма выловленной рыбы нарушителей оштрафовали на 12 тысяч рублей
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
ВО время запрета ловли ущерб, нанесенный браконьерами, рассчитывается в тройном размере. Фото: gosinspekciya.gov.by.ВО время запрета ловли ущерб, нанесенный браконьерами, рассчитывается в тройном размере. Фото: gosinspekciya.gov.by.
Изменить размер текста:

Злоумышленников госинспекторы из Микашевичского МРИ задержали в понедельник, 25 марта, информируют в Госинспекции охраны животного и растительного мира.

Браконьеры рыбачили сетями на водохранилище Локтыши Ганцевичского района. Длина изъятых у нелегалов сетей составила примерно 300 метров, а браконьерский улов – превысил 41 килограмм. Злоумышленников арестовали с поличным, как только они загрузили свой улов, снаряжение и рыбацкие костюмы в багажник авто.

– Таким незаконным способом рыбаки-нелегалы выловили 68 особей различных видов рыбы – в основном леща и щуку, – рассказали в Госинспекции.

Чтобы сетевики не сбежали с места преступления, госинспекторы заблокировали дверцы машины. А для того, чтобы молодые люди открыли багажник с уловом, пришлось вызвать сотрудников милиции.

Так как в Брестской области из-за нереста рыбы введены ограничения на ее ловлю, то любые браконьерские деяния наказываются в тройном размере. В данном случае вред, нанесенный рыбаками-сетевиками оценили в сумму свыше 12 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, машина арестована, а один из фигурантов задержан. Браконьеры могут сесть на 6 лет.

Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Путин и Лукашенко по телефону обсудили скорые встречи в Нур-Султане и Пекине
Тоже на шерсти закорело все: как живется коровам на других фермах (фото)
В Воложине суд освободил от уголовной ответственности 82-летнего пенсионера
Кто выиграл крупные суммы и автомобили от «Евроопт»?
«М6 и дорога из Минска на Нарочь после реконструкции станут платными»: озвучена новая редакция Госпрограммы по развитию дорог
Беларусь – на 64 месте «привлекательности» паспортов
В Минске в магазине с конфискатом продают медали и нагрудные знаки
МВД: На границе с Латвией изъяли крупнейшую в истории Беларуси партию экстази
На среду в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра
В Беларуси с 1 апреля вновь подорожают сигареты
Дмитрия Дашкевича оштрафовали на 45 базовых
Купили лопату, позвали «на природу» и закопали живьем
Школьники из Лиды повредили металлическими прутьями восемь машин
Александр Лукашенко поручил уволить всех виновных в том, что коровы живут «как в Освенциме»
Лукашенко про содержание коров в Шкловском районе: «Это Освенцим»
Главный инженер «Белпочты» в Бресте попался на взятке с поличным
Житель Жодино получил по почте марки с ЛСД
В Могилеве парня и девушку нашли мертвыми в гараже. Они задохнулись выхлопными газами