2019-03-26T21:54:48+03:00
Политика
КП Беларусь

Путин и Лукашенко по телефону обсудили скорые встречи в Нур-Султане и Пекине

Лидеры двух стран договорились о графике предстоящих деловых контактов
Надежда БУТОВИЧ
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Президенты обсудили двустороннее сотрудничество. Фото: Михаил Метцель, ТАСС.Президенты обсудили двустороннее сотрудничество. Фото: Михаил Метцель, ТАСС.
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Во вторник, 26 марта, между президентами России и Беларуси состоялся телефонный разговор, сообщают в пресс-службе белорусского лидера. Переговоры такого формата были инициированы российской стороной.

В беседе поднимался вопрос двустороннего межгосударственного сотрудничества и отношений на уровне стран. А кроме того, зашла речь о международной повестке дня.

В пресс-службе Кремля добавили, что, кроме того, в телефонном разговоре между президентами актуальный вопрос российско-белорусских взаимоотношений рассматривался с акцентом на развитие взаимосотрудничества в рамках Союзного государства. Также затрагивалась и тема процесса интеграции в формате ЕАЭС.

В завершении телефонного разговора между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, президенты устно проговорили график будущих официальных встреч на международных форумах, которые вскоре пройдут в Нур-Султане (Прим.: бывшей Астане) и Пекине.

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