Мужчина ударил студентку по голове, оттащил к озеру и изнасиловал

В Гомеле за сутки поймали мужчину, который ударил по голове студентку и изнасиловал, пока та была без сознания. Фото: УВД.

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Меньше суток ушло у гомельских милиционеров на то, чтобы найти насильника. О задержании рассказали в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

26 марта неизвестный напал на студентку колледжа. Девушка возвращалась домой. Около подъезда ее подкараулил мужчина, ударил по голове, а когда она потеряла сознание, оттащил ее к находящемуся неподалеку озеру и изнасиловал. В шоковом состоянии девушка позвонила в милицию. Она плохо запомнила приметы преступника, но его все же удалось отыскать.

- Оперативники уголовного розыска сразу же начали отрабатывать район, обошли все увеселительные и торговые точки, автозаправки, - рассказали в УВД. - В тот же день задержали 33-летнего жителя Буда-Кошелевского района, который ранее был судим за изнасилование и кражи. В Гомель он приехал в гости к знакомому. Мужчина признался в совершенном изнасиловании. Сейчас его проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.