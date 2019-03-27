В Гомеле ищут жертв педофила

Этого мужчину обвиняют в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. Если Вы что-то знаете о его противоправных действиях, звоните в милицию и СК! Фото: Следственный комитет.

Мужчину обвиняют в половом сношении с несовершеннолетним, правоохранители предполагают, что он причастен к другим подобным преступлениям

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Жителя Гомеля обвиняют в преступлениях, о которых говорится в ч. 1, 2 ст. 168 Уголовного кодекса Республики Беларусь (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Правоохранительные органы предполагают, что мужчина может быть причастен к другим подобным преступлениям.

Обвиняемому 31 год, он находится под стражей, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, обладающим информацией о противоправной деятельности обвиняемого, фотоизображение которого размещено в данной публикации, сообщить об этом в Гомельский городской отдел Следственного комитета по телефонам: 8 (0232) 59-57-24, (8044) 772-75-45.