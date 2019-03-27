Жителей Пружанского района зовут искать черный метеорит, пока его не закопали аграрии

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Метеорит пролетел над Пружанским районом 7 января около 3.33. Как рождественский сюрприз из космоса пролетал через атмосферу, наблюдали не только очевидцы - это зафиксировали камеры. Газета «Раённыя будні» призывает своих читателей отправиться на поиски метеорита. Его остатки еще должны лежать на земле, и найти их нужно немедленно - скоро начнутся посевные работы, и аграрии просто закопают куски небесного тела вместе с тем, что будут сеять.

Метеорит при полете через атмосферу мог весить до полутонны, при падении - до ста килограммов. Он мог разлететься на небольшие куски весом от 50 кг до 100 г. Искать куски метеорита издание предлагает в районе деревень Полонна-Заболотье, Смоляны, Задворяны, Туловщина, Загорье и Стасюки, а также в районе деревень Давыдовичи, Бухали и Михновичи в соседнем Березовском районе. Специалисты предполагают, что части пружанского метеорита должны быть черными, а на сколах - более светлыми.