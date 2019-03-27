2019-03-27T11:19:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Сельчанка копала траншею, и на нее упал столб

Спасатели деблокировали женщину, она в больнице с переломами
Алиса МИЕЛОФОН
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На женщину упал столб, когда она копала траншею. Фото: МЧС.На женщину упал столб, когда она копала траншею. Фото: МЧС.
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26 марта в 15.25 спасатели получили сообщение, что в Минском районе ноги женщины зажало бетонным столбом. Это произошло в деревне Аннополь.

Оказалось, что хозяйка частного домовладения копала траншею, которая проходила недалеко от железобетонного столба. Грунт просел, столб сместился и упал на ноги женщины. Самостоятельно освободиться она не могла. Спасатели извлекли женщину при помощи специального инструмента и передали медикам.

Пострадавшая в больнице, у нее травматический шок и несколько переломов, сообщили в пресс-службе МЧС.

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