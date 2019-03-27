Владимир Базанов избран председателем Белорусской федерации футбола

На этом посту он сменил Сергея Румаса

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В Минске проходит отчетно-выборная конференция Ассоциации Белорусская федерация футбола. На ней новым председателем АБФФ был избран Владимир Базанов. На этом посту он сменил Сергея Румаса. Базанов был единственным кандидатом, из 83 делегатов за него проголосовали 80 (двое воздержались, один был против).

Владимир Базанов депутат, в прошлом занимал пост председателя брестского "Динамо". Подробнее о нем можно прочитать тут.

Сейчас в Доме футбола продолжают выборы в Исполком АБФФ, на 20 вакансий претендуют 29 кандидатов.