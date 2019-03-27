В Барановичах девочка, которую изъяли из семьи, исчезла из больницы, куда ее поместили

Девочку изъяли из семьи, и на следующий день она сбежала. Фото: Оксана БРОВАЧ

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В Барановичах пропала девочка, которую накануне изъяли из семьи. Она сбежала из больницы.

Пропавшей школьнице 13 лет, сообщает belta.by со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко. Девочку признали находящейся в социально опасном положении и 25 марта изъяли из семьи. Ее отвезли в городскую детскую больницу. На следующий день, 26 марта, девочка исчезла из больницы. Об этом в 17.05 в милицию сообщила врач-педиатр. Где находится школьница, неизвестно. Ее мобильный телефон недоступен.

Раньше девочка из дома не уходила, уточнил Сергей Дученко.