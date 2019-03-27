Из-за ДТП в Минске на пешехода упал фонарь

В результате столкновения легковушек Nissan отбросило на тротуар, где он сбил осветительную мачту

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Во вторник вечером, около 17.20, на пешехода упал фонарь на улице Стариновской в Минске. А случилось это из-за того, что водитель Nissan, 20-летняя девушка, при перестроении со средней полосы движения в крайнюю правую не уступила дорогу двигавшемуся попутно Saab.

В результате столкновения легковушек Nissan отбросило на тротуар, где он сбил осветительную мачту. При падении фонарь задел 72-летнего пешехода. Пенсионера доставили в больницу с травмами легкой степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.

- Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с ПДД при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно, без изменения их направления движения, - сообщает столичная ГАИ. - Будьте внимательны и бдительны за рулем!