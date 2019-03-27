Ночной взрыв в Стокгольме: пятеро ранены

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В ночь на 27 марта на западе Стокгольма прогремел мощный взрыв. Сообщений о погибших нет, но полиция подтверждает информацию о как минимум пятерых раненых, сообщает ОНТ. Кроме пятерых человек, получивших легкие ранения, в больницу были доставлены еще двое.

Взрыв разбудил жителей города около часа ночи по местному времени. Они проснулись от того, что тряслись окна и двери. С утра над городом были видны столбы густого черного дыма.

Район, где произошло ЧП, оцеплен, причины инцидента устанавливаются.