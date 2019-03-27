2019-03-27T14:23:36+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Бешенковичском районе фура раздавила «Ладу» - водитель погиб

По предварительным данным, в автопоезде лопнуло колесо
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Бешенковичском районе фура раздавила «Ладу». Фото: СКВ Бешенковичском районе фура раздавила «Ладу». Фото: СК
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Смертельное ДТП произошло в Бешенковичском районе. По предварительным данным Следственного комитета, в автопоезде (в составе седельного тягача Volvo и полуприцепа) лопнуло колесо, в результате автомобиль занесло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем ВАЗ. «Лада» буквально превратилась в блин. Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте ДТП.

- Все обстоятельства аварии устанавливаются. В настоящее время следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, - рассказали в СК.

В Бешенковичском районе фура раздавила «Ладу». Фото: СК

В Бешенковичском районе фура раздавила «Ладу». Фото: СК

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