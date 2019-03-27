Пока жена ходила в магазин, муж бил окна соседям - думал, что супруга у них

Мужчина разбил окна соседям, пока жена ходила в магазин - думал, что она у них. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Могилевчанин был пьян, раньше его уже наказывали за распитие спиртного

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В Могилеве на улице Некрасова 43-летний мужчина разбил окна в соседском доме. Таким образом он пытался… найти свою жену. Официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова рассказала об обстоятельствах инцидента порталу mogilevnews.by.

Мужчина был нетрезв и спал. Когда он проснулся, обнаружил, что жены нет. Искал ее сначала в доме, потом побежал к соседям. Мужчина был уверен, что жена у них, стучал в двери, просил открыть. Его не впустили. Тогда он схватил кирпич и разбил окна в доме.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хулиганства. Жена же в это время была в магазине.