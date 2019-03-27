В Лиде парня ни с того ни с сего пырнули ножом, а он сказал, что сам напоролся на штырь

Парня ни за что пырнули ножом, а он выгораживал своего обидчика. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Молодой человек хотел познакомиться с парнем из другой компании, а тот ни за что вонзил ему нож в бедро

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Как особо злостное хулиганство квалифицировали правоохранительные органы поведение молодого человека, который без причины пырнул ножом другого парня.

Инцидент произошел в Лиде на одной из спортивных площадок. Как рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома, в тот день на площадке отдыхали несколько компаний. Молодой человек из одной компании захотел познакомиться с парнем из другой. Тот представился сначала Русиком, а потом Валерой и спросил, не хочет ли молодой человек узнать, почему его так называют. Когда тот ответил утвердительно, парень достал из кармана нож и ударил его в бедро.

В больнице молодой человек пытался выгородить своего обидчика и сказал врачам, что напоролся на штырь, когда перелезал через забор, но медики заподозрили, что травма носит криминальный характер. Правоохранительные органы установили, что на самом деле произошло, и задержали хулигана.