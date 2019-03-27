Лесоруб обиделся на работодателя и распотрошил технику

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В Поставском районе обиженный работник распотрошил оставленную в лесу технику, принадлежащую минской фирме, на которую он одно время работал. Мужчина, житель Речицкого района, устроился на работу оператором погрузчика. На работу его направили в Поставский район, где фирма выкупила делянку в лесу. Через какое-то время у мужчины возник конфликт с администрацией, и он уволился.

- Когда работа была уже завершена, оказалось, что вышла из строя дорогостоящая техника. Машины решено было оставить в лесу и прислать туда ремонтников. Об этом узнал обиженный лесоруб. Он приехал из Речицкого района на Поставщину, нашел в лесу ожидающие ремонтников машины и снял с них два блока управления и два аккумулятора общей стоимостью 10 400 рублей, - рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Похищенное мужчина планировал переправить в Россию, где у него был знакомый, который занимался подобными приспособлениями. Тем временем на него вышли оперативники и под видом покупателей договорились о сделке. Во время сделки похитителя задержали.