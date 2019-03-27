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Девочка, которая сбежала из больницы в Барановичах, нашлась
Школьница переночевала у подруги, а потом пошла гулять с ней по городу
Девочку, которая сбежала из больницы в Барановичах, нашли.Фото: Оксана БРОВАЧ
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В Барановичах нашли школьницу, которая накануне сбежала из больницы.
- Девочка нашлась. Сотрудники розыска установили ее местонахождение: школьница гуляла по городу вместе с подругой, у которой и ночевала. Сейчас с ней работают сотрудники милиции, - рассказал официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко агентству belta.by.
Напомним: 13-летнюю девочку изъяли из семьи, так как она была признана находящейся в социально опасном положении. Девочку поместили в детскую больницу. На следующий день она исчезла оттуда, врачи обратились в милицию.
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