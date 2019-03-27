В Шарковщинском районе директора школы подозревают в сексуальных преступлениях в отношении четверых несовершеннолетних

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Директора одной из сельских школ Шарковщинского района задержали 25 марта. Его подозревают в сексуальном насилии над школьниками.

В Следственном комитете подтвердили факт задержания.

- 25 марта 2019 года следственным управлением УСК по Витебской области возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего жителя г. п. Шарковщина по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 167 Уголовного кодекса Республики Беларусь (насильственные действия сексуального характера). Мужчина задержан, с ним проводятся неотложные следственные действия. В настоящее время установлено четверо потерпевших. Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и иные факты противоправной деятельности, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.