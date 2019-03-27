2019-03-27T17:31:21+03:00
Общество
КП Беларусь

Милиционер: «Куда бутылку несете?» Сельчанин: «В трактор кину!»

Витебская милиция проверяет, как идет посевная [видео]
Наталья ПАРТОЛИНА
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Милиция пошла в поля - рейдовая группа может появиться в любом месте и в любое время суток. Фото: кадр из видео.Милиция пошла в поля - рейдовая группа может появиться в любом месте и в любое время суток. Фото: кадр из видео.
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Милиция Витебщины пошла в поля. С началом посевной кампании правоохранительные органы проводят рейды и проверки. Работают без выходных, проверяющий в форме может появиться на любом сельхозобъекте в любое время суток, рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

В рейдовые группы входят сотрудники ГАИ, милиции общественной безопасности, подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и других служб. Задача: контролировать, чтобы сельчане не воровали, не пили, качественно сеяли, обоснованно расходовали горюче-смазочные материалы и не ездили на неисправной технике. Ну и конечно, не пили.

Выявленные нарушения фиксируют на фото и видео. В первом ролике «с полей» можно увидеть, как сотрудник милиции борется за трезвость среди сельчан. Заметив мужчину с бутылкой спиртного, милиционер спрашивает:

- Куда вы несете бутылку?

- В трактор кину! - отвечает мужчина, уверяя, что пить на рабочем месте не собирался.

В кадр попали и телята, гуляющие на свежем воздухе. Не все из них идеально чистые.

Рейдовые мероприятия по объектам АПК. Источник: УВД Витебского облисполкома

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