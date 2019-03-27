Фура, у которой лопнуло колесо, врезалась в «Жигули»

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Трагедия произошла около 10 часов утра 27 марта на 248 км автодороги М-3 (Минск-Витебск), вблизи деревни Вядерево Бешенковичского района.

Как рассказали в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома, автомобиль VOLVO с полуприцепом KRONE, который ехал в сторону Минска, внезапно выехал на полосу встречного движения. Это произошло из-за того, что у фуры лопнуло колесо. VOLVO столкнулся с ВАЗ 2109, который ехал во встречном направлении. В результате аварии 66-летний житель Витебска, который был за рулем «Жигулей», погиб на месте.

Правоохранительные органы проводят проверку.